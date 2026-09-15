Presse / Canada - 15 septembre

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15 septembre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Bell Canada BCE.TO prévoit de quadrupler la capacité de ses centres de données dédiés à l'intelligence artificielle en Saskatchewan, dans le but de fournir jusqu'à 1,2 gigawatt de puissance de calcul grâce à des investissements qui pourraient dépasser les 5 milliards de dollars.

** Brookfield Asset Management BAM.N et l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada lancent conjointement un "Maple Fund" de 50 milliards de dollars qui réalisera des investissements majeurs dans les infrastructures et les secteurs clés au Canada.

** Le Premier ministre canadien Mark Carney annoncera mardi les prochaines étapes visant à ouvrir davantage les aéroports canadiens aux investissements privés , alors que se poursuit le sommet des investisseurs de deux jours à Toronto.