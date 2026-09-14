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Presse / Canada - 14 septembre
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 14:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO s'engage à consacrer plus de 100 milliards de dollars pour aider les entreprises canadiennes à se développer, à la veille du sommet sur l'investissement organisé par Ottawa, alors que le gouvernement fédéral s'efforce de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des États-Unis.

**La Banque Toronto-Dominion TD.TO s'engage à consacrer 150 milliards de dollars au financement d'entreprises canadiennes par le biais de nouveaux prêts, de prises fermes, de services de conseil et d'autres activités de financement sur cinq ans, dans le but de stimuler l'économie canadienne.

**Le fonds d'investissement spécialisé dans l'IA Intrepid Growth Partners a levé 525 millions de dollars américains pour son premier fonds, dont la majeure partie provient d'investisseurs étrangers tels que Temasek, l'Abu Dhabi Investment Council et quatre autres fonds souverains.

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