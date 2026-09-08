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Presse / actualités économiques du New York Times - 8 septembre
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 08:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les contre-droits de douane imposés par le Canada sur environ 20 milliards de dollars d'importations en provenance des États-Unis sont entrés en vigueur mardi, égalant dollar pour dollar les droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump après l'échec des négociations entre les deux pays.

- Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées lorsqu'un avion-cargo d'Amazon AMZN.O s'est écrasé à l'atterrissage à l'aéroport international de Miami, percutant deux véhicules après avoir quitté la piste.

- La société française Mistral a levé environ 3,5 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par Samsung Electronics 005930.KS , valorisant cette start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle à environ 21 milliards d'euros (24,41 milliards de dollars).

- Le président américain Donald Trump a publié plusieurs cartes des États-Unis sur les réseaux sociaux, sur lesquelles le territoire du Nouveau-Mexique était rebaptisé “Nouvelle Amérique”.

(1 dollar = 0,8604 euros)

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