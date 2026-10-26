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Presse / Actualités économiques du New York Times - 26 octobre
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 07:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Elon Musk a déclaré dans un message publié sur X que l'Ukraine avait violé les conditions d'utilisation de son service Internet Starlink en l'utilisant “pour mener des frappes offensives par drone visant à tuer des personnes”.

- Bill Owens, ancien producteur exécutif de “60 Minutes”, a annoncé qu'il deviendrait le producteur exécutif de la start-up de journalisme vidéo Newpress à compter du 1er mars.

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