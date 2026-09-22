Presse / Actualités économiques du New York Times - 22 septembre

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Paramount Skydance PSKY.O a conclu un accord avec un groupe d'États américains mené par la Californie et un syndicat de scénaristes hollywoodiens afin de régler un procès pour entente illicite qui avait retardé son rachat de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars WBD.O .

- CNN, MS NOW et Politico ont intenté un procès contre l'administration Trump pour leur avoir interdit l'accès à l'enceinte de la Maison Blanche, affirmant que cette mesure violait leurs droits garantis par le Premier amendement de couvrir l'actualité présidentielle.

- Un juge fédéral a ouvert la voie à un échange de terrains qui permettrait à SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, d'étendre son site de lancement et de production dans une réserve naturelle fédérale au Texas.

- L'ancien président américain George W. Bush et le sénateur John Cornyn collectent des fonds pour six candidats républicains, à l'exception du candidat de leur parti au Texas, Ken Paxton.