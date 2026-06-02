Presse / Actualités économiques du New York Times - 2 juin

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- People Inc, la société du magnat des médias Barry Diller IAC.O , a déclaré lundi qu'elle avait proposé de racheter MGM Resorts MGM.N , valorisant l'opérateur de casinos à plus de 18 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième offre publique d'achat dans le secteur en une semaine, alors que celui-ci est confronté à un ralentissement de la demande des consommateurs.

- Le géant de l'IA Anthropic a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé lundi la société, devançant ainsi son rival OpenAI dans une course très suivie pour accéder aux marchés publics.

- La Floride a intenté lundi un procès contre OpenAI et son directeur général Sam Altman, accusant la société d'avoir fait de fausses déclarations concernant la sécurité de sa plateforme ChatGPT. Selon la plainte, celle-ci aurait nui à des enfants en fournissant des informations à des auteurs de fusillades dans des écoles, en proposant des conseils sur l'automutilation et en rendant les jeunes utilisateurs dépendants.

- Nvidia NVDA.O a dévoilé lundi une nouvelle puce qui intègre des capacités d'intelligence artificielle directement dans les ordinateurs portables et de bureau, la positionnant ainsi en concurrence avec des sociétés telles qu'Advanced Micro Devices AMD.O , Intel INTC.O et Apple AAPL.O .

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))