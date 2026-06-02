Abivax chute après des données de phase III pour l’obéfazimod

Une chercheuse en laboratoire. Photo d'illustration. (crédit : Adobe Stock)

L'action Abivax ABVX.PA chute nettement mardi, au lendemain de la publication des résultats d'un essai de maintenance de phase III ABTECT évaluant l'obéfazimod, le médicament de la biotech française contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

A Paris, vers 07h15 GMT, l'action chute de 26% à 81,55 euros, contre un gain de 0,68% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

Le groupe a indiqué lundi soir que plus de la moitié des patients ont connu une rémission clinique au cours de l'étude, contre 10,4% dans le groupe placebo. Trois cas de cancer ont été recensés parmi les patients recevant la dose la plus élevée, mais les chercheurs les ont jugés sans rapport avec le traitement, précise Abivax.

"Les cas de cancer observés pendant la phase d'entretien remettent en cause notre hypothèse", préviennent les analystes de Jefferies dans une note.

"Même s'il s'avère qu'ils ne sont pas liés au médicament ou que leur incidence est très faible, nous nous attendons à ce que cela pèse sur l'intérêt des investisseurs, les options stratégiques et l'adoption commerciale", précise le courtier.

Selon les analystes de Truist Securities, la sécurité est le point qui suscite le plus d'interrogations parmi les résultats globaux, mais la causalité reste sujette à débat et est susceptible d'entraîner de la volatilité.

Abivax dit prévoir de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine pour l'obéfazimod dans la rectocolite hémorragique à la fin du quatrième trimestre 2026.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)