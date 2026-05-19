Presse : actualités économiques du New York Times - 19 mai

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'administration du président américain Donald Trump a créé lundi un fonds de près de 1.8 milliard de dollars destiné à indemniser les victimes d'une "instrumentalisation" politique, afin de régler un procès que Trump avait intenté contre son propre gouvernement pour mauvaise gestion présumée de ses déclarations fiscales.

- Quelque 3 500 employés du Long Island Rail Road de New York mettront fin à leur grève , la première depuis plus de trois décennies qui avait perturbé la ligne de banlieue la plus fréquentée des États-Unis, après qu'un accord salarial a été conclu, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul.

- Les compagnies d'électricité américaines NextEra Energy NEE.N et Dominion Energy D.N ont annoncé lundi un projet de fusion dans le cadre d'une transaction de 66.8 milliards de dollars qui donnera naissance à l'un des plus grands groupes d'électricité au monde, alors que les centres de données, grands consommateurs d'énergie, se développent pour soutenir l'intelligence artificielle.

- Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que TrumpRx.gov, un site web soutenu par le gouvernement qui répertorie les médicaments sur ordonnance à prix réduit, commencera à proposer des médicaments génériques , notamment des médicaments largement utilisés tels que l'atorvastatine, un traitement contre le cholestérol, et la metformine, un médicament contre le diabète.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))