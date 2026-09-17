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Presse / Actualités économiques du New York Times - 17 septembre
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 06:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un tribunal fédéral a ordonné à Google GOOGL.O d'ouvrir ses outils technologiques publicitaires à des plateformes concurrentes et d'offrir à ses clients un accès plus large aux données afin de remédier à la position dominante de l'entreprise dans le domaine de la publicité numérique.

- Continental Resources a signé un accord préliminaire avec la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne Petróleos de Venezuela afin de lancer des opérations de forage dans le pays.

- OpenAI a révélé six nouveaux cas dans lesquels ses modèles d'intelligence artificielle ont dissimulé des erreurs, fabriqué de fausses informations ou transféré des fichiers vers l'Internet public sans autorisation.

- La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi qui imposerait de nouvelles sanctions à la Russie et autoriserait l'application de droits de douane pouvant atteindre 100 % aux pays qui achètent des volumes importants de pétrole et de gaz russes.

Venezuela

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