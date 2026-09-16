Presse / Actualités économiques du New York Times - 16 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Un projet de loi visant à instaurer une réglementation favorable aux entreprises dans le domaine des cryptomonnaies est resté au point mort au Sénat américain après un vote de 50 voix contre 49.

- OpenAI envisage une nouvelle levée de fonds qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 1 500 milliards de dollars avant son introduction en Bourse prévue.

- Le sénateur américain progressiste Bernie Sanders et Stephen K. Bannon, allié du président américain Donald Trump, ont critiqué les dirigeants des plus grandes entreprises technologiques et ont appelé à une réglementation plus stricte de l'intelligence artificielle avant qu'elle n'échappe au contrôle humain.

- La Chambre des représentants américaine a voté pour la troisième fois afin d'exhorter le président Donald Trump à mettre fin au conflit avec l'Iran ou à solliciter l'accord explicite du Congrès pour le poursuivre.