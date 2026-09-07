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Presse / Actualités économiques britanniques - 7 septembre
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 02:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations parues dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La société néerlandaise de capital-investissement Waterland prévoit de faire une offre sur l'opérateur de télécommunications britannique Gamma Communications GAMA.L supérieure à l'offre de 1,08 milliard de livres sterling (1,46 milliard de dollars) soumise par Epiris, une société britannique de capital-investissement.

- Le secrétaire d'État britannique aux Affaires économiques, Jonathan Reynolds, a déclaré qu'il n'y aurait pas de plan de sauvetage pour Jaguar Land Rover, filiale de Tata Motors

TAMO.NS , alors que le plus grand constructeur automobile britannique s'apprête à supprimer 4 000 emplois.

The Guardian

- La start-up allemande Isar Aerospace a lancé la première fusée commerciale à atteindre l'orbite depuis l'Europe continentale, une étape décisive pour les efforts européens visant à garantir un accès indépendant à l'espace.

The Telegraph

- Steve Witkoff, principal négociateur du président américain Donald Trump, a conseillé à Volodimir Zelensky de faire des "compromis" avec Vladimir Poutine, alors qu'il tentait de relancer les pourparlers visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Sky News

- Le groupe français EDF Energy est en pourparlers en vue d'acquérir son concurrent plus modeste So Energy, dans le cadre d'une opération qui soulignerait la nouvelle vague de consolidation en cours sur le marché national de la fourniture de gaz et d'électricité.

- Le ministre britannique des Finances, John Healey, va annoncer qu'un financement de 150 millions de livres sterling, déjà alloué par la British Business Bank, sera réservé à des entreprises innovantes du nord de l'Angleterre, avec un apport compris entre 5 et 15 millions de livres sterling destiné à attirer des capitaux privés supplémentaires.

The Independent

- Des manifestants se sont rassemblés à Portsmouth après que des migrants se dirigeant vers la côte du Hampshire à bord d'un petit bateau ont été interceptés et ramenés à terre.

(1 $ = 0,7400 livre)

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