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Presse / Actualités économiques britanniques - 28 septembre
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 04:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- L'extension de l'aéroport d'Heathrow est remise en question après que le Premier ministre Burnham a refusé à plusieurs reprises de dire s'il soutenait le projet.

- Le gouvernement s'apprête à relancer le programme britannique de réinstallation des réfugiés vulnérables, environ un arrivant sur quatre devant être des femmes et des filles afghanes ou des Palestiniens.

The Guardian

- Des centaines de manifestants ont passé la journée à bloquer le parcours d'un défilé très controversé en Irlande du Nord, après qu'un tribunal a autorisé tard dans la nuit l'Ordre d'Orange à défiler sur une route chargée d'histoire pour la première fois depuis près de 30 ans.

- La police antiterroriste enquête pour déterminer si l'Iran est à l'origine d'un complot présumé visant à commettre un attentat à la bombe, après que des agents armés ont découvert des explosifs dans trois fourgonnettes garées à quelques minutes d'une base de la RAF utilisée par l'armée américaine.

The Telegraph

- Andy Burnham s'est vu conseiller par des personnalités de premier plan du Parti travailliste de financer la gratuité des services sociaux en supprimant le « triple verrou » des retraites, une promesse du gouvernement garantissant que la retraite d'État augmente chaque année selon le plus élevé entre l'inflation, la croissance des salaires ou 2,5 %.

Sky News

- Avanti West Coast sera nationalisée à compter de mars prochain, a annoncé la ministre des Transports, Heidi Alexander, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à nationaliser la plupart des services ferroviaires de transport de voyageurs au Royaume-Uni.

- Advent International, la société de capital-investissement , envisage d'acquérir une participation dans Monzo, la néobanque britannique qui est en pourparlers concernant un rachat pouvant la valoriser jusqu'à 10 milliards de livres sterling.

The Independent

- Le ministre britannique des Finances, John Healey, devrait confirmer un soutien accru au secteur national de la construction navale, avec des investissements majeurs destinés à la base sous-marine écossaise de la Royal Navy, lors de son discours inaugural en tant que chancelier à la conférence du Parti travailliste lundi.

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