Trump a proposé à Xi de vendre des armes à la Chine (ambassadeur américain)

Les présidents chinois et américain, Xi Jinping et Donald Trump, à Washington le 25 septembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a proposé à Xi Jinping de vendre des armes américaines à la Chine, en réponse à ses inquiétudes concernant la fourniture d'armements à Taïwan, a indiqué dimanche l'ambassadeur américain à Pékin.

"Le président Trump continue de dire : +Eh bien, nous vendons des armes à d'autres pays dans le monde+. Il a même demandé au président Xi s'il voulait en acheter à un moment donné", a déclaré l'ambassadeur, David Perdue, à la chaîne Fox News.

Le diplomate n'a pas précisé si le président américain avait eu cette conversation avec son homologue chinois lorsqu'il a reçu ce dernier en grande pompe la semaine dernière à Washington.

Interrogée par l'AFP, la Maison Blanche n'a pas immédiatement réagi. Mais des responsables de l'exécutif américain cités par le New York Times et le Washington Post ont assuré que les Etats-Unis n'avaient aucun projet de vendre des armes à la Chine.

"La législation américaine interdit les ventes d'armes à la Chine et il n'y a aucune offre ni projet d'une telle vente", a rappelé le Département d'Etat dans une déclaration au Times.

L'ambassadeur américain à Pékin a assuré sur Fox News que la position des Etats-Unis sur le soutien à Taïwan "n'a pas changé".

Washington a donné son feu vert en décembre à des ventes d'armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan.

En revanche, une autre livraison massive à hauteur de 14 milliards souhaitée par Taïpei a été mise en suspens au printemps peu après une visite de Donald Trump en Chine.

Le président américain avait dit réserver sa réponse, estimant que le dossier lui offrait "un très bon atout de négociation" vis-à-vis de Pékin.

David Perdue a fait valoir que l'accord de décembre montrait que l'administration Trump avait vendu "plus d'armes à Taïwan que tout autre président depuis 1979".

"Il y a des discussions continues au sujet d’autres ventes" et les présidents Trump et Xi "en parlent chaque fois qu'ils se rencontrent", a ajouté le diplomate.

Les ventes d'armes à Taïwan restent un sujet épineux entre Washington et Pékin.

Les États-Unis sont légalement tenus de fournir à l'île, gouvernée par un président et un parlement démocratiquement élus, des armes pour assurer sa défense.

En juin, la Chine a averti Taïwan que "rechercher l'indépendance en s'appuyant sur les États-Unis ou par la force militaire constitue une impasse".

La Chine a juré de reprendre le contrôle de Taïwan, qu'elle considère partie intégrante de son territoire, sans exclure un recours à la force, intensifiant ces dernières années sa pression militaire.

Après leurs discussions de Washington la semaine dernière, Donald Trump et Xi Jinping doivent se retrouver au sommet de l'APEC qui sera accueilli par la Chine en novembre à Shenzen, puis à celui du G20 à Miami, en Floride, en décembre.