Presse : actualités économiques britanniques - 28 mai

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28 mai - Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times Le fonds d'investissement technologique Scottish Mortgage Investment Trust conservera une “ très importante participation ” dans Space X SPCX.O après son introduction en bourse de 1,75 billion de dollars.

The Guardian Flying Tiger est le dernier distributeur à avoir été racheté par Modella Capital, la société d'investissement britannique qui détient déjà l'ancienne branche de magasins de centre-ville de WH Smith, désormais appelée TG Jones.

Les employés de la division de puces mémoire de Samsung Electronics 005930.KS vont recevoir des primes d'un montant moyen d'environ 310.000 livres (414.439,00 $) chacun dans le cadre d'un accord historique de participation aux bénéfices, alors que l'essor de l'IA fait grimper les bénéfices des fabricants de puces.

The Telegraph La France a ouvert la porte aux voitures de fabrication britannique pour qu'elles puissent bénéficier de subventions de l'UE, revenant ainsi sur son opposition antérieure.

L'ancien président de BP BP.L , Albert Manifold, envisage d'intenter une action en justice après avoir été évincé par le géant pétrolier à la suite d'allégations d'intimidation et de “conduite inacceptable”.

Sky News Albert Manifold a engagé des avocats du cabinet Mishcon de Reya pour le représenter, alors que tout porte à croire que son départ pourrait déboucher sur une bataille juridique publique.

Trafalgar Entertainment, dirigée par Howard Panter et Rosemary Squire, est sur le point de finaliser l'acquisition du Bridge Theatre .

The Independent La banque numérique Monzo s'impose sur le marché de la téléphonie mobile en lançant un forfait téléphonique dont le prix diminue au fur et à mesure que le client reste client.

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