Presse / Actualités économiques britanniques - 22 septembre

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22 septembre - Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La Financial Conduct Authority a engagé une procédure devant la Haute Cour contre Osborne Baldwin, opérant sous le nom de Hunter Jones, une société d'investissement immobilier qui affirme avoir levé plus de 300 millions de livres sterling (401,13 millions de dollars).

- La Banque d'Angleterre s'apprête à emménager dans de nouveaux locaux à Leeds, appartenant à un important donateur de Reform UK, basé à Monaco.

The Guardian

- Les compagnies aériennes ont réclamé “des mesures et des comptes” concernant les services de contrôle aérien britanniques après qu'un problème technique a entraîné des perturbations des vols pour la deuxième fois en quinze jours.

- La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 403 millions d'euros (462,20 millions de dollars) à Google GOOGL.O (filiale d'Alphabet) à la suite d'une enquête sur son traitement des données de localisation; le moteur de recherche a indiqué que ses politiques avaient depuis été mises à jour.

The Telegraph

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham fait face à une levée de boucliers de la part de la City suite à ses propositions visant à augmenter l'impôt sur les plus-values, les détracteurs avertissant qu'une hausse des taux d'imposition sur les plus-values pourrait nuire à la croissance économique et inciter davantage d'entrepreneurs fortunés à quitter la Grande-Bretagne.

- Prospect, qui représente plus de 160 000 salariés britanniques dans divers secteurs, a conclu un accord avec Meta META.O qui permet au syndicat d'accéder directement à l'entreprise afin de recruter davantage d'adhérents.

Sky News

- TalkTalk, qui compte environ 1,7 million de clients particuliers, n'est plus en négociations exclusives avec Octopus Investments concernant la cession de sa division PXC.

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré avoir accédé à une demande de l'Arabie saoudite visant à fournir un ravitaillement en vol défensif pour une durée limitée.

(1 dollar = 0,7479 livre)

(1 $ = 0,8719 euro)