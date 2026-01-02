PRESS DIGEST-British Business - 2 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la date de référence du 1er janvier au 2 janvier)

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - L'entreprise britannique de financement automobile de Mercedes-Benz MBGn.DE a enregistré une perte de 364,6 millions de livres (491,63 millions de dollars) en 2024 après avoir enregistré la plus grosse charge à ce jour suite au scandale des prêts automobiles mal vendus. - Ikea se concentrera sur l'ouverture de petits magasins de centre-ville en Grande-Bretagne et mettra un terme à l'ouverture de nouveaux sites à grande surface en raison de l'augmentation des taxes foncières qui pèsent sur les coûts, a déclaré son directeur général sortant pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

The Guardian - Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE prend effet à partir du 1er janvier, obligeant les importateurs d'acier, de ciment et d'autres produits à forte teneur en carbone à s'y conformer sous peine d'être sanctionnés.

The Telegraph - Uber UBER.N réécrit les contrats des chauffeurs en dehors de Londres pour transférer la responsabilité de la TVA et limiter sa facture fiscale alors que la Grande-Bretagne comble une lacune en matière de TVA. - Les États-Unis ont fortement réduit les nouveaux droits de douane proposés pour plusieurs fabricants de pâtes italiens à la suite d'un examen préliminaire de leurs activités antidumping présumées, a déclaré le ministère italien des affaires étrangères.

Sky News - Spire Healthcare a fixé la date limite du 20 janvier pour les soumissionnaires potentiels, alors que le plus grand opérateur d'hôpitaux privés de Grande-Bretagne fait face à la pression des actionnaires pour envisager une vente.

(1 dollar = 0,7416 livres)