Présentation poster sur OSE-Cytomask®, une technologie innovante de « Cis-Démasquage » des cytokines visant à augmenter l’indice thérapeutique des immunocytokines

Nantes, le 7 novembre 2025, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes, présente un poster sur sa technologie innovante de Cis-démasquage des cytokines, OSE-Cytomask®, lors du congrès annuel 2025 du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui s’est tenu à National Harbor, Maryland, du 5 au 9 novembre.



La plateforme OSE-Cytomask® est une technologie propriétaire de liaison innovante, non clivable, conçue pour créer une nouvelle classe de traitements à base de cytokines à activité régulée et ciblée. Elle permet une activation précise des cytokines sur une population spécifiques de cellules T, améliorant ainsi l’indice thérapeutique des immunocytokines. Cette technologie innovante répond au besoin actuel non satisfait dans le domaine des traitements par immunocytokines, en permettant une administration sûre et ciblée des cytokines aux populations de cellules T spécifiques aux tumeurs.