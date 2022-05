Présentation des résultats positifs de l’étude de phase 1b/2a ACTIMIS dans le traitement de l’AVC à l’occasion de l’ESOC 2022

Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu



ACTICOR BIOTECH (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT), entreprise de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardio-vasculaires, annonce la présentation des résultats positifs de l’étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, dans le traitement de l’AVC ischémique aigu, lors de la 8ème conférence de l’ESOC (European Stroke

Organisation Conference), le vendredi 6 mai 2022.



À cette occasion, le Professeur Mikael Mazighi, M.D., PhD., Investigateur Coordinateur pour ACTIMIS, a présenté les résultats de l’étude ACTIMIS au cours de la session de clôture « Closing Ceremony &

Large Clinical Trials 2 » :



Glenzocimab, a Novel Antithrombotic, is Associated with Reduced Intracranial Hemorrhage and Mortality Rates when Combined with Standard-Of-Care Reperfusion Therapies: The ACTIMIS Study



(Ndrl : glenzocimab, un nouvel antithrombotique, est associé à une réduction des taux d'hémorragie intracrânienne et de mortalité lorsqu'il est associé aux traitements de reperfusion standard : l'étude

ACTIMIS)