Présentation des résultats d'efficacité de la phase 3 de Donesta® au congrès annuel 2022 de la Société nord-américaine de ménopause (NAMS)

Liège, Belgique, 17 octobre 2022 – 7h30 CET – Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui que les résultats d’efficacité du programme d’étude de phase 3 de Donesta® ont été présentés vendredi dernier au congrès annuel de la Société nord-américaine de ménopause (NAMS) qui s’est tenue à Atlanta, en Géorgie.



Sélectionnée dans la catégorie des meilleures présentations (« top-scoring abstract presentations »), cette présentation orale intitulée "Efficacy and Safety of Estetrol (E4), A Promising New Treatment for Menopausal Vasomotor Symptoms: Results of Two Phase 3 Randomized, Double‐Blind, Placebo‐ Controlled Trial" a été donnée par le professeur Wulf H. Utian, MD, PhD, DSc, FRCOG, FACOG, FICS.