Présentation de quatre posters au congrès annuel de l’ASCO 2022

• Étude de Phase 3 Atalante 1 dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs : Tedopi®, une immunothérapie spécifique à base de néo-épitopes, montre des résultats rapportés par les patients significatifs versus chimiothérapie



• Résultats intérimaires positifs de stratégie de maintenance par Tedopi® versus FOLFIRINOX dans l’étude de Phase 2 TEDOPaM dans le cancer du pancréas (GERCOR)



Conférence téléphonique* à l’attention des analystes aujourd’hui, 7 juin 2022 à 18 heures 30



Nantes, France – 7 juin 2022, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et ses partenaires cliniques GERCOR, ARCAGY-GINECO et la Fondation FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) ont présenté quatre posters sur la combinaison de néo-épitopes Tedopi® dans plusieurs indications de cancer au congrès annuel 2022 de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting) qui s’est tenu du 4 au 7 juin.