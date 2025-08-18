Près de 90 % des développeurs de jeux vidéo utilisent des agents d'intelligence artificielle, selon une étude de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Une étude de Google Cloud a montré que 87 % des développeurs de jeux vidéo utilisent des agents d'intelligence artificielle pour rationaliser et automatiser les tâches, alors que l'industrie se concentre sur l'optimisation des coûts à la suite d'une vague de licenciements record.

La plupart des répondants dans le cadre de ce rapport, publié lundi, ont déclaré que l'IA permettait d'automatiser les tâches lourdes et répétitives, libérant ainsi les développeurs pour qu'ils se concentrent sur des préoccupations plus créatives.

Les éditeurs de jeux se sont tournés vers l'IA pour faire face au défi que représente, pour l'ensemble du secteur, l'explosion des coûts de développement et l'allongement des cycles de création résultant des attentes élevées des fans et d'une concurrence intense.

L'étude, menée par Google et The Harris Poll, a interrogé 615 développeurs de jeux aux États-Unis, en Corée du Sud, en Norvège, en Finlande et en Suède à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet.

Environ 44 % des développeurs utilisent des agents pour optimiser le contenu et traiter rapidement des informations telles que le texte, la voix, le code, l'audio et la vidéo, ce qui leur permet d'exercer leur autonomie et de prendre des décisions, selon l'étude.

Mais l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo est un sujet très controversé, de nombreux acteurs du secteur s'inquiétant des pertes d'emplois potentielles, des litiges en matière de propriété intellectuelle et de la baisse des salaires.

L'année dernière, les interprètes de jeux vidéo d'Hollywood se sont mis en grève pour des questions d'IA et de rémunération, tandis que les studios ont fermé et que plus de 10 000 personnes ont perdu leur emploi .

Le secteur devrait prendre de l'ampleur cette année et l'année prochaine, le lancement de titres haut de gamme et de nouvelles consoles devant stimuler les dépenses.

Selon l'enquête, 94 % des développeurs s'attendent à ce que l'IA réduise les coûts globaux de développement à long terme. Pourtant, près d'un développeur sur quatre estime qu'il est difficile de mesurer précisément le retour sur investissement de ses implémentations de l'IA, alors que les coûts liés à l'intégration de la technologie sont également élevés.

Environ 63 % des personnes interrogées ont exprimé des inquiétudes quant à la propriété des données, car la légalité des droits d'utilisation et la question de savoir à qui appartient exactement le contenu généré par l'IA restent floues.