Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Près de 9.000 cas de coronavirus en Suisse, 90 morts Reuters • 24/03/2020 à 17:22









ZURICH, 24 mars (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a fait à ce jour 90 morts et contaminé plus de 9.000 personnes en Suisse, a annoncé mardi l'office fédéral de la santé publique de la confédération, à la veille d'une réunion gouvernementale consacrée à un dispositif d'aide d'urgence aux entreprises et à l'économie. Le nombre de cas a augmenté de moins de 1.000 sur un jour, soit moins rapidement que les jours précédents, alimentant les espoirs d'un contrôle de l'épidémie mais il faut être prudent, a estimé Patrick Mathys, chef de la division de gestion de crise du ministère de la Santé. "Il nous faudra certainement quelques jours de plus pour pouvoir vraiment parler d'une consolidation des chiffres ou de la tendance", a-t-il déclaré. "Il y a de l'espoir. Je pense que c'est aussi à cela que nous nous accrochons avec des chiffres comme ça". Face à la propagation du virus, la Suisse a augmenté récemment le nombre de tests - quelque 8.000 personnes sont désormais testées chaque jour - portant le total du nombre de personnes dépistées à 80.000 depuis le début de la crise. (John Miller et Silke Koltrowitz, version française Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.