Près de 70 % des Français estiment avoir une faible éducation financière selon l’AFGF et ELABE

(AOF) - L’Association française de la gestion financière et le cabinet ELABE ont mené une enquête sur les connaissances financières des Français, leur épargne et leurs attentes en matière d’investissement. Parmi les enseignements à tirer de cette étude : une faible connaissance financière est un facteur d’inégalité et un frein à l’investissement à long terme. En effet, 70 % des sondés estiment avoir une faible éducation financière qui entraîne une limitation dans leur capacité à optimiser leurs placements et à adopter une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins.

À l'inverse, ils sont peu nombreux (13 % des Français) à adopter tous les bons réflexes pour limiter les risques et optimiser leurs placements.

En revanche, plus de la moitié (60 %) pense qu'il est utile ou prioritaire que leur épargne contribue au financement des entreprises françaises et européennes, une manière de soutenir l'économie et l'emploi. Toutefois, ils estiment que ce soutien à l'économie européenne devrait leur permettre de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse.

Enfin, s'ils sont nombreux à penser que leurs connaissances sont limitées, 65 % des Français, et même 80 % des 18-24 ans, sont favorables à la diffusion de l'éducation financière à l'école. Pour chercher de l'information, ils souhaitent profiter d'outils numériques pédagogiques, notamment pour les plus jeunes générations. Ainsi, 66 % des 18-24 ans plébiscitent les formats modernes et interactifs (vidéos, tutoriels, applications mobiles…). La confiance des Français va à leur banque ou aux professionnels agréés, à leur entourage familial ou amical, ou encore aux autorités publiques.