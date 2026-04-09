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Près de 4,38 millions d'actions Balyo apportées à l'OPR
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 08:58

Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions Balyo, Silver Band 4 (US) Corp a acquis, au prix unitaire de 0,60 EUR, 4 378 418 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.

Par conséquent, à la clôture de l'OPR, qui s'est déroulée du 23 mars au 7 avril inclus, l'initiateur détient 156 965 708 actions Balyo, soit 93,90% du capital et 93,91% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.

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