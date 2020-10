Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Près de 17.000 nouvelles contaminations au COVID-19, un nouveau record Reuters • 03/10/2020 à 20:49









(Précisions) PARIS, 3 octobre (Reuters) - La France a recencé samedi 16.972 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures, soit près de 5.000 de plus que la veille, a annoncé Santé publique France, un niveau sans précédent depuis que l'épidémie s'est propagée au pays. Les autorités sanitaires ont également fait état de 49 décès supplémentaires portant à 32.198 le nombre de décès imputés au COVID-19 depuis début mars. Sur les sept derniers jours, 4.087 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 849 en services de réanimations, des chiffres relativement stables par rapport à ceux qui ont été annoncés vendredi. Le taux de positivité a quant à lui progressé à 7,9% alors qu'il se situait à 7,7% vendredi. L'augmentation du nombre de cas de contamination, qui a dépassé le cap des 600.000 sur l'ensemble du territoire, celle du nombre d'hospitalisations et d'admissions en services de réanimation dans certaines grandes métropoles ont conduit le gouvernement à annoncer jeudi que Paris et ses départements voisins seraint placés lundi en état d'alerte maximale face à l'épidémie due au nouveau coronavirus si la situation sanitaire continue de s'y dégrader. (Nicolas Delame)

