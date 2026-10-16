Près de 12.000 habitants de Californie ont acheté des véhicules électriques dans le cadre du programme de primes de l'État

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(Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 12)

par David Shepardson

La Californie a annoncé vendredi que près de 12.000 habitants avaient acheté des véhicules électriques en bénéficiant de primes dans le cadre d'un nouveau programme de 270 millions de dollars financé par l'État et les constructeurs automobiles.

Pourtant, les ventes globales de véhicules électriques ont baissé tant en Californie qu’à l’échelle nationale, l’administration du président Donald Trump ayant supprimé les aides fédérales en faveur de ces véhicules. Les ventes de véhicules électriques sont en hausse à l’échelle mondiale.

Le programme destiné aux résidents californiens achetant leur premier véhicule électrique a été promulgué par le gouverneur Gavin Newsom en juillet; il offre des primes de 3.500 dollars sur les véhicules électriques neufs dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 50.000 dollars, et une prime de 1.750 dollars pour les véhicules électriques d'occasion ne coûtant pas plus de 25.000 dollars.

La Californie a indiqué que les véhicules électriques représentaient 18 % de l’ensemble des ventes dans l’État au 30 septembre, contre 23 % l’année dernière et 25 % en 2024. Les véhicules Tesla représentent plus de la moitié des véhicules électriques vendus en Californie.

Le programme continue d’offrir des primes par l’intermédiaire des constructeurs automobiles participants, notamment Ford F.N , GM GM.N , Honda 7267.T , Hyundai

005380.KS , Kia, Toyota 7203.T et sa marque Lexus, Lucid, Nissan 7201.T , Rivian RIVN.O , Subaru 9778.T , et Volvo.

Il ne reste plus de fonds disponibles pour les modèles Tesla dans le cadre de ce programme, qui comprend 135,5 millions de dollars de financement public et 135,5 millions de dollars provenant des constructeurs automobiles participants.

Le gouvernement fédéral a mis fin à son soutien aux véhicules électriques et aux programmes de recharge. En 2025, Trump a signé une loi supprimant le crédit d’impôt fédéral de 7.500 dollars pour les véhicules électriques neufs et celui de 4.000 dollars pour les véhicules électriques d’occasion, ce qui a entraîné une baisse des ventes aux États-Unis.

Le précédent programme de primes de la Californie a pris fin en 2023 et a dépensé 1,49 milliard de dollars pour subventionner l’achat de 586.000 véhicules électriques sur une décennie.

Trump s’en est pris aux véhicules électriques sur plusieurs fronts, notamment en signant en juin 2025 une loi s’opposant aux règles californiennes adoptées par près d’une douzaine d’autres États, qui visent à supprimer progressivement les voitures neuves à essence d’ici 2035. La Californie a intenté une action en justice pour contester la procédure utilisée pour abroger ces règles historiques relatives aux véhicules électriques.

L’administration a finalisé d’autres changements qui permettront aux constructeurs automobiles d’économiser des milliards de dollars en crédits d’achat auprès de Tesla TSLA.O et d’autres constructeurs pour se conformer aux exigences réglementaires antérieures.