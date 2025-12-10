Près de 1,04 million d'actions Tarkett apportées à l'OPR réouverte
L'initiateur détient par conséquent, à la clôture de l'offre, 64 697 159 actions Tarkett, soit 98,70% du capital et au moins 99,29% des droits de vote du groupe de revêtements de sols et de surfaces sportives.
La suspension de la cotation des actions Tarkett est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
