Près de 1,04 million d'actions Tarkett apportées à l'OPR réouverte
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 12:00

Portzamparc BNP Paribas a fait connaître à l'AMF que, durant la réouverture de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Tarkett, soit du 24 novembre au 5 décembre inclus, Tarkett Participation a acquis 1 038 665 actions au prix unitaire de 17 euros.

L'initiateur détient par conséquent, à la clôture de l'offre, 64 697 159 actions Tarkett, soit 98,70% du capital et au moins 99,29% des droits de vote du groupe de revêtements de sols et de surfaces sportives.

La suspension de la cotation des actions Tarkett est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Valeurs associées

TARKETT
17,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
