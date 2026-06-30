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Près d'un million de millionnaires de plus dans le monde en 2025-UBS
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 12:47

En 2025, la fortune personnelle a connu sa plus forte croissance depuis des années, créant près d'un million de nouveaux millionnaires en dollars américains à travers le monde, a indiqué la banque suisse UBS UBSG.S dans son rapport annuel "Global Wealth Report", publié mardi.

Pour ce rapport, UBS a analysé 56 marchés qui, selon ses estimations, représentent plus de 92% de la richesse mondiale. La banque a constaté que le patrimoine personnel mondial a connu une expansion de 10,8% l'année dernière, contre 4,6% en 2024 et 4,2% en 2023, grâce à la hausse soutenue des marchés financiers.

Il y avait "plus de millionnaires que jamais, partout" en 2025, a déclaré la UBS, avec 440.000 Américains représentant près de la moitié de cette croissance.

En Europe, La richesse exprimée en dollars américains a augmenté de manière disproportionnée, en partie due à la dépréciation de cette monnaie par rapport à l’euro l’année dernière.

Alors que la fortune moyenne s'est accrue, les inégalités se sont creusées depuis 2020. La richesse médiane, qui reflète mieux la situation moyenne, a reculé dans la plupart des pays, soulignant un fossé grandissant entre les plus aisés et le reste de la population, a ajouté la banque.

(Rédigé par Ariane Luthi; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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