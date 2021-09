Preqin révèle les géants de l' alternatif en Europe

(NEWSManagers.com) - Dans son rapport 2021 sur les actifs alternatifs et réels co-publié avec Amundi, le consultant Preqin a défini les 10 plus gros gestionnaires de fonds pour chaque segment alternatif.

Côté hedge funds, au 31 décembre 2020, le fonds alternatif long only britannique The Children' s Investment Master Fund dominait le classement avec 29,2 milliards d' euros d' encours sous gestion. Il devançait le fonds long/short actions Eureka de Marshall Wace (17,8 milliards d' euros d' encours) et le fonds event-driven suédois Cevian Capital II Master Fund (12 milliards d' euros).

Le top 10 des hedge funds européen inclut aussi des stratégies de Pictet AM, Polar Capital, TwentyFour AM, Schroders, Aviva Investors ou encore Pharo Management. Le fonds de managed futures Stratus Master du gestionnaire français Capital Fund Management (CFM) se trouve en 8ème position avec 5,3 milliards d' euros d' encours sous gestion fin décembre 2020.

Le top 10 des plus gros gestionnaires européens du private equity est, lui, mené par deux anglais SB Investment Advisers (133,3 milliards d' euros d' encours au 31 mars 2021) et CVC (73,4 milliards d' euros au 31 mars 2021). Le français Ardian se classe au troisième rang avec 71,2 milliards d' euros d' actifs sous gestion au 25 juin 2021. Les Britanniques recensent trois autres représentants (Permira, HG, Cinven) tandis que les Suisses en ont deux (Partners Group, LGT Capital Partners). Le Néerlandais Alpinvest Partners et le Suédois EQT figurent aussi dans ce top 10.

Les Britanniques premiers sur la dette privée, les Français sur l'immobilier

Selon Preqin, sept des dix plus gros acteurs de la dette privée sont londoniens, les trois plus gros d' entre eux étant CVC, M&G Investments et ICG, avec des encours évalués entre 23 et 24 milliards d' euros sur la classe d' actifs. Amundi Real Assets se classe dixième avec 9,5 milliards d' euros d' encours recensés dans ses stratégies de dette privée à fin juin 2021.

Sur l' infrastructure, le Britannique M&G Investments (39,5 milliards d' euros d' encours sur la classe d' actifs fin 2020) se classe encore en tête et devance légèrement Allianz Global Investors (38,4 milliards d' euros au 20 avril 2021). Le Suédois EQT complète le podium avec 25,8 milliards d' euros d' encours dans ses fonds infrastructure au 30 juin 2021. A noter les présences d' Antin Infrastructure Partners et Ardian en 5ème et 6ème position.

Enfin, sur l' immobilier, deux acteurs français dominent le top 10 des plus gros acteurs européens d' après Preqin. Axa IM Alts se classe premier avec 102 milliards d' euros d' actifs sous gestion à fin septembre 2020. Suivent AEW avec 72,8 milliards d' euros d' encours au 12 juillet 2021 et DWS avec 67,4 milliards d' euros d' encours à fin mars 2021. Amundi Real Assets se situe au cinquième rang (40,5 milliards d' euros à fin juin 2021), devancé par l' allemand Patrizia (47 milliards d' euros d' encours à fin juin 2021).