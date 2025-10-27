Prenetics s'effondre après une offre d'actions et de bons de souscription de 48 millions de dollars pour se développer et acheter des bitcoins

27 octobre -

** Les actions de la société de sciences de la santé Prenetics Global PRE.O ont baissé de 17,1 % à 13,90 $ en début de journée après l'établissement du prix de l'offre d'actions

** PRE, société basée à Hong Kong, annonce () ~2,99 millions d'actions (ou de bons de souscription préfinancés et de bons de souscription à 5 ans

des bons de souscription préfinancés) et des bons de souscription de 5 ans à 16,08 $ pour un produit brut d'environ 48 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 4,1 % par rapport à la dernière vente d'actions le vendredi

** Les bons de souscription de catégorie A ont un prix d'exercice de 24,12 $ et les bons de souscription de catégorie B ont un prix d'exercice de 32,16 $

PRE prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour l'expansion mondiale de son supplément nutritionnel, IM8, et d'acheter plus de bitcoin s BTC=

** En février, la société a annoncé un partenariat pour les tests génétiques () avec Humanity Protocol,

** La société a environ 14 millions d'actions en circulation, selon le prospectus (), ce qui lui donne une capitalisation boursière d'environ 235 millions de dollars jusqu'à vendredi

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions de PRE ont à peu près doublé au cours des trois derniers mois. L'action a terminé l'année 2024 à 5,80 $

** PRE a fait ses débuts en 2022 après la fusion avec Artisan Acquisition Corp, qui était soutenue par le magnat de Hong Kong Adrian Cheng ()

Au début du mois,

