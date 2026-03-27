Prendre l'île iranienne de Kharg, une opération à haut risque pour Washington

par David Brunnstrom

Les Etats-Unis étudient l'option d'une intervention terrestre pour s'emparer de l'île iranienne de Kharg, selon des responsables de l'administration de Donald Trump.

Une telle opération pourrait être menée assez rapidement mais exposerait les forces américaines à de grands risques et serait susceptible de prolonger le conflit contre l'Iran au lieu de l'écourter, estiment des analystes.

KHARG, UNE ÎLE STRATÉGIQUE

L'île de Kharg est située à 26 kilomètres des côtes iraniennes dans la partie nord du golfe Persique, à environ 480 km du détroit d'Ormuz.

Les eaux profondes qui l'entourent permettent l'amarrage de pétroliers de fort tonnage contrairement au littoral continental en pente douce.

En s'emparant de cette île d'où partent 90% des exportations de pétrole iraniennes, les Etats-Unis disposeraient d'une carte maîtresse pour perturber considérablement l'économie de la République islamique. L'Iran est le troisième pays producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

DES "MARINES" EN ROUTE POUR LE GOLFE

Les Etats-Unis ont bombardé Kharg à la mi-mars.

Donald Trump a affirmé alors que les forces américaines avaient "totalement anéanti" tous les sites militaires installés sur l'île et averti qu'elles pourraient cibler ensuite les infrastructures pétrolières.

Des responsables américains ont déclaré à Reuters que l'administration étudiait l'option d'une intervention terrestre.

Deux contingents de "marines" pourraient arriver dans la région à la fin du mois.

Le Pentagone prévoit de déployer des milliers de troupes aéroportées dans le Golfe afin d'offrir à Donald Trump davantage de latitude pour ordonner un éventuel assaut terrestre, ont dit des sources à Reuters.

DRONES ET MINES

Les troupes américaines pourraient s'emparer de l'île assez rapidement, mais un tel succès militaire ne garantirait en rien la victoire décisive que Donald Trump cherche à obtenir, alors que son opinion publique désapprouve majoritairement la guerre.

"La conquête et l'occupation de l'île de Kharg sont plus susceptibles d'étendre et de prolonger la guerre que d'apporter une quelconque victoire décisive", estiment ainsi dans une note Ryan Brobst et Cameron McMillan de la Fondation pour la défense des démocraties, un institut de recherche de Washington.

Les soldats américains seraient exposés à des attaques de missiles et de drones. "En cas de frappes réussies, le régime iranien diffuserait en ligne des vidéos de ces attaques à des fins de propagande", relèvent les deux analystes.

Prendre l'île de Kharg pourrait constituer pour Donald Trump un levier en vue d'éventuelles négociations sur la réouverture du détroit d'Ormuz, mais Téhéran pourrait au contraire choisir de miner davantage la zone, la rendant encore plus impraticable pour le trafic maritime.

QUEL SOUTIEN LOGISTIQUE ?

Le général à la retraite Joseph Votel, ancien chef du Commandement central américain, estimait la semaine dernière dans une interview au site spécialisé dans les questions de défense TWZ.com que même si 800 à 1.000 soldats étaient suffisants pour s'emparer de l'île de Kharg, il leur faudrait un soutien logistique et des unités de protection.

Ce contingent serait particulièrement vulnérable, a estimé l'officier, sceptique sur l'intérêt tactique d'une telle opération.

"Ce serait un peu étrange à faire (...). Mais nous pourrions certainement le faire si nécessaire", a déclaré Joseph Votel.

(David Brunnstrom, Idrees Ali and Phil Stewart; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)