Communiqué de presse - Bordeaux, le 9 février 2021





PREMIERS RÉSULTATS PROMETTEURS DES PROJETS EN CHINE



Europlasma fait état de l'avancement des études et analyses menées au centre de recherche sino-français dans le cadre du partenariat entre sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies et l'Université Hangzhou Dianzi (communiqué du 15/09/2020).

Depuis la signature de cet accord, les équipes sur place réalisent en laboratoire les tests nécessaires à la définition et à la validation des procédés de traitement de deux typologies de déchets distincts : les déchets d'aluminium et les cendres volantes .