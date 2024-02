Premières avancées dans le déploiement européen

Paris (France), le 12 février 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce une première étape dans le déploiement commercial de ses offres hors de France. namR conclut un premier contrat en Europe avec une grande banque française sur la solution ecoclik Renov pour adresser les marchés espagnol et italien. Cette réalisation est le fruit du travail des équipes pour adapter les solutions technologiques aux spécificités des marchés locaux.



Des offres aujourd’hui en place et éprouvées sur le marché français

En octobre dernier, namR annonçait qu’en plus de son modèle « Data as a Service » en « Business To Business » (B2B) , la société avait enrichi ses solutions avec une proposition de plateforme en marque blanche, sur un modèle « Business To Business To Consumer » (B2B2C) , commercialisée en mode « Software as a Service » (SaaS) .



Cette plateforme, baptisée ecoclik, doit permettre à namR d’accélérer sa pénétration sur les marchés stratégiques de l’assurance, de la banque et des collectivités. Simulateur de rénovation énergétique pour les particuliers, ecoclik Renov permet de connaitre en quelques clics le coût et l’impact d’un projet de rénovation d’un logement (isolation, menuiseries, mode de chauffage). De la même façon, la solution ecoclik Solar apporte aux particuliers toutes les informations clés pour évaluer l’intérêt d’un projet d’équipement solaire en toiture.