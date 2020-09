Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première séance plénière de négociations afghanes à Doha Reuters • 15/09/2020 à 11:40









KABOUL, 15 septembre (Reuters) - Les négociateurs du gouvernement afghan et des taliban auront mardi à Doha leur première séance plénière de discussions, consacrée à l'élaboration d'un ordre du jour et d'un calendrier, rapportent des responsables des deux parties. Les pourparlers, destinés à mettre fin à dix-neuf années de guerre en Afghanistan, ont commencé samedi dans la capitale du Qatar mais ils étaient pour l'instant limités à un petit groupe de négociateurs. "Le groupe de contact entre délégations des deux parties a discuté des règles et des procédures et doit les présenter lors de la séance plénière entre les deux équipes de négociations (mardi)", a déclaré Nader Nadery, représentant du gouvernement de Kaboul. La réunion sera "générale" et aucune question spécifique n'a été mise à l'agenda, a précisé pour sa part au téléphone Muhammad Naeem, porte-parole politique des taliban. L'une des grandes priorités de la présidence afghane est d'obtenir des insurgés islamistes un accord de cessez-le-feu ou sur une réduction significative de la violence, dit-on au palais présidentiel. Les combats n'ont jamais cessé dans le pays, même après l'ouverture des pourparlers samedi à Doha. Ces négociations de paix auraient dû débuter peu après la signature, le 29 février dernier, d'un accord entre Washington et les insurgés islamistes sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, promesse électorale de Donald Trump. Mais des désaccords entre Kaboul et les taliban sur la libération de prisonniers islamistes ont retardé de plusieurs mois leur ouverture. (Hamid Shalizi et Abdul Qadir Sediqi; avec la contribution de Nayera Abdallah et Orooj Hakimi version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

