Première rencontre turco-grecque sur la crise en Méditerranée orientale

ANKARA, 8 octobre (Reuters) - Les chefs de la diplomatie turc et grec se sont rencontrés jeudi pour la première fois depuis la crise qui oppose Athènes et Ankara à propos de la délimitation des eaux en Méditerranée orientale, rapporte l'agence de presse turque Anadolu. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et son homologue grec Nikos Dendias se sont vus en marge du Forum sur la sécurité mondiale de Bratislava pour s'entretenir de "questions bilatérales et régionales", précise l'agence. L'arrivée en août d'un navire de prospection turc, l'Oruç Reis, dans une zone contestée de Méditerranée orientale revendiquée par la Grèce, Chypre et la Turquie, a ravivé le contentieux entre Athènes, Nicosie et Ankara sur le partage des eaux et des ressources énergétiques dans la région. (Tuvan Gumrukcu; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

