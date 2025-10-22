Première mondiale : le ciment H-UKR 0% clinker obtient un Avis Technique (ATec) pour les fondations d’éoliennes

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 22 octobre 2025 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention d’un Avis Technique (ATec) validant l’utilisation de son ciment décarboné H-UKR pour les fondations d’éoliennes. Cette reconnaissance inédite, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, atteste que la solution H-UKR répond aux plus hautes exigences de durabilité, de sécurité et de performance pour des applications particulièrement exigeantes telles que l’éolien.



