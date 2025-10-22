 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,00
-0,42%
Indices
Chiffres-clés

Première mondiale : le ciment H-UKR 0% clinker obtient un Avis Technique (ATec) pour les fondations d’éoliennes
information fournie par Boursorama CP 22/10/2025 à 08:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 22 octobre 2025 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention d’un Avis Technique (ATec) validant l’utilisation de son ciment décarboné H-UKR pour les fondations d’éoliennes. Cette reconnaissance inédite, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, atteste que la solution H-UKR répond aux plus hautes exigences de durabilité, de sécurité et de performance pour des applications particulièrement exigeantes telles que l’éolien.

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,2550 EUR Euronext Paris 0,00%

