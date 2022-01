Première mondiale en Chine :

Succès de l’application plasma pour la valorisation des déchets dangereux d’aluminium



Le groupe Europlasma, expert des solutions de dépollution annonce le succès de la campagne de tests pour le traitement et la valorisation des scories d’aluminium, menée sur son four pilote équipé d’une torche plasma, développé dans son centre R&D en Chine. Europlasma a ainsi démontré la possibilité de transformer, avec son procédé innovant, des déchets ultimes d’aluminium, dont la toxicité est avérée, en une matière première de haute valeur et inoffensive.



Les tests réalisés en partenariat avec l’Université Hangzhou Dianzi ont permis de prouver, à l’échelle préindustrielle, la pertinence de ce nouveau procédé permettant de supprimer les éléments dangereux (nitrures, composés chlorés et fluorés) desdits déchets pour en récupérer une alumine d’une pureté supérieure à 70%. En d’autres termes, ce matériau issu du recyclage des crasses d’aluminium, pourra être utilisé en substitution totale ou partielle de matières premières vierges, notamment dans des matériaux réfractaires ou comme additif dans de nombreuses applications.