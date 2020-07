Première Installation EOSedge(TM) aux États-Unis

L'hôpital Gillette Children's Specialty Healthcare est le premier site aux États-Unis à réaliser des examens patients avec EOSedge



Paris, 30 juillet 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce les premiers examens de patients réalisés aux États-Unis sur sa nouvelle plateforme EOSedge à l'hôpital Gillette Children's Specialty Healthcare - St Paul, Minnesota.



Fondé en 1897, Gillette Children's a été le premier hôpital aux États-Unis spécialisé dans la prise en charge des enfants sévèrement handicapés. Cette institution prestigieuse continue à soigner aujourd'hui les enfants et adolescents atteints de pathologies rares et complexes telles que scoliose, paralysie cérébrale ou spina bifida. Toujours à la pointe de l'innovation, l'hôpital a choisi la plateforme de nouvelle génération EOSedge pour étendre ses capacités d'imagerie sur son campus de St Paul.