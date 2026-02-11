 Aller au contenu principal
Première impression négative pour Dassault Systèmes
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 08:30

Dassault Systèmes a beau avoir amélioré sa marge opérationnelle au 4e trimestre, la publication reçoit un accueil initial glacial du marché. Le titre perd 14% en préouverture, plombé par des résultats 2025 inférieurs aux attentes et des prévisions 2026 conservatrices.

"Dassault Systèmes déçoit une nouvelle fois". Maximilien Pascaud, qui suit le dossier chez AlphaValue, n'y va pas par quatre chemins ce matin. Le groupe a dévoilé avant l'ouverture un bénéfice net par action (BNPA) non-IFRS de 0,40 euro au titre de son 4e trimestre 2025, en progression de 9% à taux de change constants, pour une marge opérationnelle non-IFRS qui s'est améliorée de 90 points de base à 37%. Les chiffres sont légèrement inférieurs aux attentes, toujours pénalisés par la division Sciences de la vie, alors que la branche 3DEXPERIENCE reste dynamique.

"Le principal point faible réside toutefois dans les prévisions pour 2026, jugées très prudentes pour une entreprise dont la valorisation se justifie par un profil de croissance historiquement à deux chiffres", poursuit Pascaud. De fait, Dassault Systèmes vise sur l'année en cours, en données non-IFRS, une croissance du chiffre d'affaires total de 3 à 5% à TCC, une marge opérationnelle comprise entre 32,2 et 32,6%, ainsi qu'un BNPA entre 1,30 et 1,34 euro.
Le management estime qu'il lui faut un peu de temps pour "industrialiser l'IA" avant de renouer avec une nouvelle dynamique. La patience du marché est limitée sur un titre qui a perdu son statut de star de la technologie, après deux années de repli marqué en bourse.

L'action chutait lourdement en préouverture, en attendant une première conférence de présentation programmée à 10h00.

