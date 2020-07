Première cotation des actions regroupées (ALEUP / FR0013514114) et ajustement des caractéristiques des autres valeurs mobilières



Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce la réalisation, conformément au calendrier annoncé le 4 juin 2020, du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 2.000 anciennes, et le début, à compter de demain, des négociations des actions issues du regroupement.



Ce regroupement permet au Groupe de renouer avec un cours de bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

? Nombre d'actions regroupées : 4.555.243 titres ;

? Code ISIN des actions regroupées : FR0013514114 ;

? Code mnémonique des actions regroupées : ALEUP.

L'actionnaire qui n'a pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 2.000 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours par son intermédiaire financier.