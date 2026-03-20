Première acquisition routière en Allemagne pour Colas (Bouygues)
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 08:04
Les activités de construction et de recyclage de Frauenrath (construction routière, aménagement urbain, économie circulaire) emploient environ 420 collaborateurs répartis sur 2 sites et ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 150 MEUR en 2025.
En profitant d'une présence dans deux Länder , la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Saxe, Colas explique qu'il bénéficiera d'un marché allemand porteur, soutenu par le gouvernement, qui y a annoncé des budgets substantiels pour les infrastructures.
"Cette opération répond à la stratégie du groupe Colas : se développer sur des marchés porteurs pour notre secteur d'activités, investir dans des relais de croissance solides, et accroître la force de notre réseau international", affirme son DG Pierre Vanstoflegatte.
La finalisation de l'opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est attendue d'ici la fin du 1er semestre 2026 et est soumise aux conditions de réalisation habituelles, dont l'approbation par les autorités de la concurrence.
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