Première acquisition au Royaume-Uni pour la SCPI Edmond de Rothschild Europa

(AOF) - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management acquiert un établissement hôtelier en Angleterre, pour le compte de la SCPI Edmond de Rothschild Europa. Il s’agit d’un actif hôtelier, entièrement loué à Travelodge, l’un des principaux acteurs de l’hôtellerie au Royaume-Uni. La durée résiduelle du bail est de 18 ans, offrant une forte stabilité locative à long terme.

"Ce nouvel actif renforce la diversification d'un portefeuille résolument paneuropéen et multisectoriel, désormais réparti sur quatre pays et cinq classes d'actifs," explique Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management. "Il s'inscrit dans une stratégie locative solidement sécurisée, avec un taux d'occupation de 100% et une durée ferme résiduelle des baux avoisinant 14 ans, en parfaite cohérence avec l'objectif de distribution de la SCPI pour 2025".

Kristelle Wauters, Présidente d'Edmond de Rothschild REIM France, a commenté : "Cette acquisition permet à la SCPI Edmond de Rothschild Europa de poursuivre la diversification de son portefeuille en s'étendant outre-Manche avec un premier actif situé au Royaume-Uni, identifié grâce à nos équipes locales basées à Londres. Cette opération illustre notre stratégie multisectorielle, en intégrant une nouvelle classe d'actifs, l'hôtellerie, tout en s'appuyant sur un locataire de grande qualité et un bail long terme qui renforcent la stabilité locative du portefeuille. "