Premier trimestre complet de décollecte pour les ETF européens

(NEWSManagers.com) - Les fonds indiciels cotés (ETF) en Europe ont subi une décollecte d'un peu plus de 5 milliards de dollars au mois de septembre 2022, selon les données du cabinet d'études ETFGI. C'est la première fois en plus de deux ans que le marché subit une décollecte sur un trimestre complet après les mauvaises tendance de juillet et d'août. La collecte depuis le début de l'année reste toutefois positive à 61 milliards de dollars. Les encours des ETF européens s'établissaient fin septembre à 1.260 milliards de dollars, en chute de 8,4% sur un mois et de 21% sur un an.

En septembre, les ETF en actions ont subi de rachats nets de 1,2 milliard et ceux sur l'obligataire de plus de 2,7 milliards.