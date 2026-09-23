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Premier semestre 2026 Croissance de 60,1 % du volume d’activité brut, à 16,8 M€ Des performances opérationnelles supérieures aux attentes
information fournie par Boursorama CP 23/09/2026 à 18:00
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Métaux critiques - projet Lithium de France
- Phase pré-industrielle achevée conformément à la feuille de route
- Performances opérationnelles supérieures aux prévisions initiales
- Equinor Ventures réaffirme son soutien au projet

Chaleur & Froid
- Création de la Francilienne de Géothermie avec la Banque des Territoires et engagement financier pouvant atteindre 45,1 M€
- Première production et vente de chaleur renouvelable attendues dès l’hiver prochain
- Accélération du déploiement de la géothermie de surface portée par un marché en forte croissance et des mesures de soutien public renforcées à la filière

Forages & travaux
- Achèvement du chantier Safran et mobilisation des capacités de forage au service des projets du Groupe
- Succès du forage des premiers puits du projet Lithium de France
- Accélération des projets de géothermie de surface

Une dynamique soutenue depuis la clôture du semestre
- Succès de l’émission de 70 M€ d’ORANE , souscrite par les actionnaires historiques ADEME Investissement, Crédit Mutuel Equity, Eiffel Investment Group, et, aux côtés de Bpifrance et GEOGREEN
- Un potentiel total d’exploration pouvant atteindre 43 millions de tonnes d’équivalent carbonate de lithium en Alsace
- Un nouveau Permis Exclusif de Recherches (PER) lithium géothermal en Auvergne, nouvel axe de croissance pour Arverne

Objectifs 2026 et trajectoire Dual Flow confirmés

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