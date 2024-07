Triplement du chiffre d’affaires au premier semestre 2024

La dynamique de croissance retrouvée au second semestre 2023 s’est poursuivie au cours du premier semestre 2024. Les offres et la stratégie commerciale développées par les équipes ont permis de continuer de renforcer les quatre secteurs stratégiques adressés par namR. Mois après mois, namR étend ainsi ses positions et construit les bases solides pour une croissance pérenne matérialisée par la forte progression du chiffre d’affaires enregistrée au premier semestre.

Le secteur Public et Collectivités représente 31% du chiffre d’affaires.

Les équipes de namR sont fières d’avoir remporté l’appel à projet France Nation Verte « Démonstrateurs d’IA frugale au service de la transition écologique des territoires » avec le projet Urba(IA) porté par l'Agglomération Paris Saclay. Les travaux, qui commenceront au second semestre 2024, s’étendront sur deux ans et le montant du chiffre d’affaires pourra pour partie être intégré au chiffre d’affaires du S2, puis sur 2025.