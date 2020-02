Premier patient traité dans un nouvel essai clinique de TG6002, un virus oncolytique de Transgene qui produit un agent de chimiothérapie dans la tumeur

Cet essai de Phase 1/2a évalue l'activité de TG6002 administré par voie intra-artérielle hépatique chez des patients atteints de cancer colorectal avec des métastases au foie





Strasbourg, France, le 20 février 2020, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce qu'un premier patient a reçu TG6002 par voie intra-artérielle hépatique (IAH), comme traitement locorégional des métastases hépatiques non opérables d'un cancer colorectal (CCR). Cette procédure s'est déroulée à l'hôpital universitaire St James de Leeds (Royaume-Uni). Le Dr Adel Samson est l'investigateur principal de cet essai. TG6002 est un virus oncolytique de nouvelle génération. Il combine plusieurs mécanismes d'action, en agissant directement dans le microenvironnement tumoral et au niveau systémique.



.../...