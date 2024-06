Premier partenariat entre REALITES, CDC Habitat et Nantes Métropole Habitat pour construire 180 logements

Le groupe REALITES, CDC Habitat et Nantes Métropole Habitat lancent la construction d’un nouveau programme de 180 logements (12 000 m2) : 114 intermédiaires et 66 sociaux, dont 22 en usufruit locatif social. Située à proximité du centre-ville de Nantes, la résidence Lykke Lodge, dont la livraison est prévue pour 2027, viendra étoffer l’offre de logements abordables sur la commune. Une attention particulière a été portée au bien-être des futurs résidents et à la préservation de la biodiversité : label BiodiverCity, 12 000 m2 d’espaces boisés classés, cœur d’ilot végétalisé réservé aux mobilités douces, construction sur le site en friche de l’ancienne école d’architecture de Nantes.