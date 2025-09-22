Premier monte en puissance grâce à un accord de rachat de 2,6 milliards de dollars

22 septembre - ** Les actions du fournisseur de services de santé Premier PINC.O augmentent de 9,5 % à 28,20 $ avant l'ouverture du marché

** Premier annonce qu'elle sera acquise par la société de capital-investissement Patient Square Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,6 milliards de dollars

** Les actionnaires de Premier recevront 28,25 $ par action en espèces, soit une prime de 9,7 % par rapport à la clôture de vendredi

** L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 21% depuis le début de l'année