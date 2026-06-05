Premier déploiement du système Sonovein de Theraclion en Chine

Theraclion annonce le déploiement d'un système Sonovein au Boao Super Hospital, dans la province chinoise de Hainan, avec le soutien de sa joint-venture avec son partenaire stratégique Inner Mongolia Furui Medical Science.

Ce déploiement fait suite à l'octroi récent d'une autorisation permettant l'utilisation de Sonovein, en tant que dispositif médical importé répondant à un besoin urgent, au sein du Boao Super Hospital, situé dans la zone pilote de tourisme médical international de Boao Lecheng.

Le système Sonovein a été livré sur site en mai 2026, et les premiers traitements de patients devraient débuter dans les semaines à venir, "ouvrant la voie à une adoption plus large de Sonovein en Chine", selon le directeur général Martin Deterre.

Sur le plan réglementaire en Chine continentale, Theraclion a finalisé les essais techniques requis et soumis son dossier d'enregistrement à la NMPA fin 2025.

Les discussions avec les autorités réglementaires chinoises progressent dans le cadre de l'instruction du dossier.

La Chine représente l'un des plus grands marchés mondiaux pour le traitement des maladies veineuses, avec des millions de patients atteints d'insuffisance veineuse chronique et de varices, souligne la société française de technologies médicales.