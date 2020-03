Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier décès lié au coronavirus en Espagne Reuters • 03/03/2020 à 20:52









MADRID, 3 mars (Reuters) - L'Espagne a enregistré son premier décès lié au coronavirus, un homme mort le 13 février dans la région de Valence dont des examens post-mortem ont révélé qu'il était porteur du virus, ont annoncé mardi les autorités régionales. Au total, l'Espagne compte quelque 150 cas confirmés. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a recommandé mardi que les événements sportifs susceptibles d'attirer de nombreux spectateurs en provenance de régions touchées par le coronavirus, comme le nord de l'Italie, aient lieu à huis clos. Sa préconisation pourrait notamment affecter le 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Valence et l'Atalanta Bergame qui doit avoir lieu mardi prochain, de même que la rencontre de Ligue Europa entre Getafe et l'Inter Milan prévue le 19 mars. (Nathan Allen version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

